Зарезал младшего сына и ранил старшего: в Хмельницкой области осудили мужчину-сыноубийцу

Убивший сына мужчина посчитал 14 лет тюрьмы слишком суровым приговором

В Хмельницкой области, которая недавно стала местом "разборок" между двумя братьями, на днях суд вынес решение по еще одному "родственному" делу.

О деталях инцидента рассказали в областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, в начале января в Каменец-Подольское райуправление полиции поступило сообщение о том, что в селе Довжок местный пенсионер нанес ножевые ранения своим сыновьям.

По сигналу выехала следственно-оперативная группа, члены которой обнаружили по указанному адресу тело зарезанного отцом 41-летнего мужчины. Его старшего 44-летнего брата к тому времени доставили в больницу города Каменец-Подольского, где прооперировали.

На месте трагедии

На месте преступления правоохранители выяснили, что убийцей действительно стал отец потерпевших, а конфликт между родственниками возник во время совместного распития спиртного.

Пенсионер-сыноубийца был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и впоследствии суд определил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы.

Но 67-летний осужденный посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Ее на днях рассмотрел Апелляционный суд Хмельницкой области, который отклонил все доводы защиты и принял решение о том, что убивший сына мужчина должен отбывать назначенное ему наказание в тюрьме.

Ранее сообщалось об убийстве на Волыни, где мужчина одолжил ружье с целью убийства лисы, но вместо этого лишил жизни свою падчерицу.