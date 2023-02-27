Зарезал младшего сына и ранил старшего: в Хмельницкой области осудили мужчину-сыноубийцу
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Убивший сына мужчина посчитал 14 лет тюрьмы слишком суровым приговором
В Хмельницкой области, которая недавно стала местом "разборок" между двумя братьями, на днях суд вынес решение по еще одному "родственному" делу.
О деталях инцидента рассказали в областной прокуратуре.
По информации правоохранителей, в начале января в Каменец-Подольское райуправление полиции поступило сообщение о том, что в селе Довжок местный пенсионер нанес ножевые ранения своим сыновьям.
По сигналу выехала следственно-оперативная группа, члены которой обнаружили по указанному адресу тело зарезанного отцом 41-летнего мужчины. Его старшего 44-летнего брата к тому времени доставили в больницу города Каменец-Подольского, где прооперировали.
На месте преступления правоохранители выяснили, что убийцей действительно стал отец потерпевших, а конфликт между родственниками возник во время совместного распития спиртного.
Пенсионер-сыноубийца был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и впоследствии суд определил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы.
Но 67-летний осужденный посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Ее на днях рассмотрел Апелляционный суд Хмельницкой области, который отклонил все доводы защиты и принял решение о том, что убивший сына мужчина должен отбывать назначенное ему наказание в тюрьме.
Ранее сообщалось об убийстве на Волыни, где мужчина одолжил ружье с целью убийства лисы, но вместо этого лишил жизни свою падчерицу.