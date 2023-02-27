Мать на Киевщине издевалась над своими детьми: показывала им половые органы и угрожала убийством

Подозреваемых задержали, а детей изъяли. Теперь малыши находятся в безопасном месте

Правоохранители Киевской области задержали жителей Броварщины, которые обоснованно подозреваются в совершении физического, психологического и сексуального насилия в отношении собственных малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в области, 29-летняя женщина совместно со своим сожителем в течение длительного времени совершали над детьми сексуальное насилие неестественными способами. Женщина демонстрировала малышам свои половые органы и жестоко наказывала.

Правоохранители установили, что двое мальчиков в возрасте 5 и 11 лет, а также их 3-летняя сестренка проживали в ужасных антисанитарных условиях, регулярно недоедали и ходили обнаженными по квартире.

Кроме того, женщина и ее гражданский мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытали детей и даже угрожали им убийством. Несовершеннолетних ставили на колени, унижали, запугивали и издевались над ними и другими отвратительными способами.

"В настоящее время дети изъяты из семьи, и они находятся на попечении патронатных служб. По данному факту следователи сообщили злоумышленникам о подозрении (126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч 4, 5 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156, ст.166 УК)", — сообщили в ГУНП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Полтавской области киберполиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании и развращении шестилетнего мальчика и создании детского порно.