Нашли машину со следами крови: под Харьковом вымогатели убили бизнесмена

Поиск с помощью служебных собак ничего не дал, поэтому пришлось применить другие методы

Занятия бизнесом иногда могут приводить к преступным действиям не только со стороны партнеров, но и людей, которые хотели бы поживиться с доходов, получаемых человеком.

Об одном из таких случаев рассказал в социальной сети начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, в ноябре в полицию поступило заявление об исчезновении мужчины — 45-летнего предпринимателя Михаила.

Следователи и оперативники сразу же начали поиски, и уже через 2 дня нашли заброшенную машину пропавшего со следами крови в салоне. Поиск служебными собаками ничего не дал, поэтому были изучены все материалы, зафиксированные на различных носителях – телефонах, видеорегистраторах и т.д.

Благодаря этому правоохранители выявили, что в то утро, когда в последний раз видели Михаила, его преследовало авто с 2 мужчинами — соседом Иваном и его другом.

Соседа вызвали на допрос, и он признался в том, что его друг пообещал ему деньги, если он станет следить за Михаилом.

В день убийства мужчины поехали за предпринимателем и остановили его. Друг начал требовать с бизнесмена денег, но так как у того нужной суммы не оказалось, его хладнокровно убили. Тело Михаила спрятали в лесополосе, а автомобиль жертвы отогнали в другое место.

11 января полиция задержала подозреваемого по статье об умышленном убийстве по корыстным мотивам (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы).

Соседу бизнесмена объявлено о подозрении по статье о разбое, направленном на завладение чужим имуществом (лишение свободы на срок до 15 лет).

Ранее сообщалось о том, что поводом для убийства может стать не только стремление обогатиться, но и любое неосторожное слово или действие почти незнакомых людей — как это произошло на Печерске в Киеве.