Убил и расчленил пилой: вынесен приговор мужчине, который совершил жестокое убийство на Печерске в Киеве

Убийцей оказался уроженец Донбасса

Встречи старых друзей или просто едва знакомых людей могут заканчиваться не только радостными эмоциями, но и иметь совершенно непредсказуемый финал.

Рассмотрение одного из таких дел недавно завершил Печерский районный суд Киева, сообщили в столичном главке Нацполиции.

Правоохранители напомнили, что задолго до войны, 18 ноября 2021 года на бульваре Дружбы Народов в мусорном баке обнаружили части человеческого тела.

Тогда же оперативникам удалось задержать и подозреваемого – им оказался уроженец Донецкой области. Для доказательства его вины понадобилось несколько месяцев.В результате было выяснено, что во время совместного застолья дома у 42-летнего киевлянина дончанин смертельный удар хозяину квартиры, от которого тот умер на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник пилой распилил тело на части, сложил в пакеты и выбросил в мусорный бак возле соседнего дома.

Изучив все обстоятельства дела, Печерский районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве и вынес ему наказание – 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в начале осени в Киевской области возник конфликт между отцом и сыном. В ходе ссоры отец нанес удары по голове сына, после чего последний перестал подавать признаки жизни. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело юноши и попытался спрятать различные его части в лесопосадках на территории области.