Двойное убийство на Волыни: мужчина застрелил двух человек, а затем покончил с собой

Еще один пострадавший госпитализирован с тяжёлым ранением

В пострадавшей несколько дней назад от атаки оккупантов Волынской области произошло еще одно, не менее печальное событие: житель города Ковель лишил жизни двух своих земляков.

Об инциденте сообщили в областном Секторе коммуникации Нацполиции.

"В Ковельский отдел полиции поступило сообщение об умышленном убийстве. На месте работает полиция. Решается вопрос открытия по данному факту уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса", — сказано в сообщении правоохранителей.

Из опубликованной полицейскими информации следует, что в доме по улице Владимирской в ​​Ковеле 46-летний местный житель во время конфликта застрелил из зарегистрированного охотничьего оружия двух ковельчан, 51 и 25 лет, после чего покончил с собой.

Еще один пострадавший, 43-летний мужчина, с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Другими словами, жертв стрельбы могло быть больше.

В настоящее время на месте трагедии работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет об умышленном убийстве двух или более человек.

Напомним, что ранее не менее жуткое убийство произошло в столичном регионе: под Киевом мужчина лишил жизни человека и тяжело ранил его товарища.