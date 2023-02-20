Хотела нажиться на сексуальной эксплуатации ребенка: в Черкассах мать снимала порно с собственной дочерью

Женщина не стеснялась "сдавать в эксплуатацию" несовершеннолетнюю девочку другим людям

В Черкасской области, где не так давно племянник лишил жизни родную тетю из-за ее авто и денег, произошел еще один случай, когда попытка подзаработать затмевает человеку разум и все другие мысли и чувства.

Об инциденте рассказали в Офисе генерального прокурора.

Согласно информации правоохранителей, одна из местных жительниц участвовала в развращении собственной дочери и даже снимала с ее участием ролики порнографического содержания.

Созданный таким образом постыдный контент она сбывала через сеть.

"Известно, что с 2019 года мать развращала собственную малолетнюю дочь. В частности, она принуждала ее к участию в создании детской порнографии. В дальнейшем сбывала изготовленные материалы за деньги", — говорится в сообщении правоохранителей.

Более того: на суде было доказано, что осужденная неоднократно передавала дочь для изготовления порнографического контента постороннему взрослому мужчине.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Кроме того, на основании приговора суда сведения о горе-матери будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половых свобод малолетних лиц.

Ранее сообщалось о том, что В Киевской области детский фотограф, пользуясь доверием воспитателей, снимал порно с детьми. О действий злоумышленника пострадали 43 ребенка.