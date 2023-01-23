Обнаружили тело без головы и рук: в Харькове мужчина убил соседа и пытался сбежать в россию

В ходе спора харьковчанин применил топор, лишив соседа жизни

Близость границы с другим государством иногда вселяет в людей надежду на то, что переезд за рубеж позволит им скрыть свои не совсем правильные проступки в Украине.

Об одном из таких случаев рассказали в областном отделе Нацполиции в Харькове.

Согласно информации правоохранителей, на днях к ним обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что ее отец несколько дней не дает о себе знать, отключив мобильный телефон.

Более того: придя к родителю домой, она обнаружила там тело неизвестного человека без головы и рук.

Приехав по вызову, полицейские установили, что останки принадлежат мужчине, который жил по соседству, и пропал несколько дней назад.

Также было установлено, что с этим мужчиной общался отец заявительницы.

Начав комплекс розыскных мер, полицейские обнаружили отца харьковчанки на автобусной остановке по улице Академика Павлова, где он пытался выяснить способы выезда в россию.

Во время беседы с полицейскими мужчина сознался, что 19 января распивал с соседом дома спиртное и между ними возникла ссора. Пытаясь доказать свою правоту, харьковчанин достал топор и ударил им собеседника несколько раз в лицо.

Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело убитого, вывез на тачке за город и зарыл на территории садового участка.

После этого мужчина надеялся уехать в россию, чтобы начать там новую жизнь. Конечно, планам убийцы не суждено осуществиться, и ему придется отвечать за содеянное.

"Мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Согласно санкции статьи пенсионер может провести за решеткой до 15 лет", — говорится в сообщении полиции.

Ранее рассказывалось о трагическом случае в Черкасской области, где мужчина во время ссоры убил родного отца молотком.