Смертоносная игра: в Киеве после партии в шахматы сын зарезал отца

В ходе игры ее участники распивали спиртные напитки

В столичном регионе, где в ноябре в криминальной истории фигурировали ножницы, на днях произошло убийство, формальным поводом для которого стали шахматы.

Именно с целью сыграть партию-другую к 42-летнему сыну, проживающему на улице Копыловской в Подольском районе столицы приехал его 72-летний отец, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Сама по себе старинная индийская игра, конечно, не способствует появлению неприязненных отношений. Но так как во время партии ее участники распивали спиртные напитки, между ними возник спор, который перерос в острый конфликт.

Пытаясь доказать свою правоту, сын прибегнул в страшному "аргументу": он достал кухонный нож и дважды ударил им отца в грудь. От полученных ранений тот скончался до приезда врачей.

В итоге 42-летний подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказанности вины злоумышленнику "светит" до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом, не менее шокирующем случае встречи отца и сына, которая закончилась убийством и расчленением одного из них.