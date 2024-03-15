Насиловали ребенка на глазах у матери и снимали на видео: как за это наказали жителей Запорожья

Им назначено наказание в виде 15 и 11 лет лишения свободы

Во Львовской области осудили двух жителей Запорожья. Они насиловали и развращали несовершеннолетних, а также изготовляли и хранили детское порно.

Одному мужчине 48, другому 45 лет. Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Прокуроры доказали, что мужчины развращали и насиловали малолетнюю девочку, снимая это все на видео. Потерпевшая является дочерью одного из обвиняемых.

45-летний осужденный совершил развратные действия и насиловал и 9-летнюю девочку с согласия ее матери, с которой также вступал в половой акт на глазах у ребенка. Все это он снимал на видео, которое потом хранил на персональном компьютере.

Осужденные мужчины

"По своему возрасту и беспомощному положению потерпевшие не могли сопротивляться насильникам. Также установлено, что последний незаконно получил в сети Интернет доступ к сайту с детской порнографией, откуда загружал видеофайлы и хранил их на ноутбуке", — говорится в сообщении.

Суд признал виновными 48-летнего и 45-летнего жителей Запорожья в изнасиловании и развращении несовершеннолетних, а также изготовлении и хранении детской порнографии (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 УК Украины), в редакции статей, действующих до 2019 года). Последний также осужден за получение доступа к детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Им назначено наказание в виде 15 и 11 лет лишения свободы соответственно. Также каждый лишен права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 3 года.

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