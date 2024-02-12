В Тернопольской области отчим жестоко избил детей: 3-летнему сломал бедро, у 1-летнего — гематомы

Мужчина отрицает обвинение

В Тернопольской области задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении двух малолетних сыновей сожительницы. У старшего мальчика медики диагностировали перелом бедра.

Об этом сообщается в Главном управлении Национальной полиции Тернопольской области. Медики местной больницы рассказали правоохранителям, что в заведение с многочисленными травмами госпитализировали двух мальчиков 3 и 1 год.

После обследования у обоих детей врачи диагностировали множественные гематомы, а у старшего — перелом бедренной кости. Которые скорее всего нанес детям отчим, но он отрицает жестокое обращение.

Во время ведения следственных действий правоохранители обнаружили, что мать детей – жительница Закарпатской области. Она оставила их на сожителя почти три месяца назад и уехала за границу.

Спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета рассказал, что женщина – многодетная мать. Ее третий – 10-летний – сын живет отдельно с опекуном.

"Мать уехала в Польшу на заработки и оставила детей у сожителя, который жил в другом селе", — добавил спикер.

Известно, что сейчас дети находятся под наблюдением врачей. Спикер добавил, что после выздоровления их дальнейшую судьбу будут решать социальные службы.

"Будем решать вопросы через социальные службы. Скорее всего, к мужчине назад они не вернутся", — отметил представитель.

23-летний отчим был задержан по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ). Ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

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