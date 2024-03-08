Избили до смерти? В Подольске найден мертвым военный, СМИ узнали детали

Сейчас правоохранители разыскивают вероятного убийцу

В ночь на пятницу, 8 марта, в Подольске Одесской области был зверски убит мужчина. Тело погибшего, который был одет в военную форму нашли около семи утра.

Инцидент произошел в центре города, на проспекте Шевченко. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Одесской области на официальном сайте.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры и другие оперативные службы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают вероятного убийцу.

Местное издание "Думская", ссылаясь на собственные источники, пишет, что убитому мужчине на вид примерно 40 лет. Точно определить возраст очень трудно, поскольку из-за зверских побоев лицо погибшего сильно разбито.

Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что вечером 7 марта погибший выпивал вместе с местным жителем. После чего они вместе куда-то ушли. Это вся информация, известная на данный момент.

В полиции заявили, что личность погибшего пока установить не удалось.

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