Живодер в Ровенской области застрелил двух собак и снял все на видео: его имя уже выяснили

Злоумышленник выстрелил из пистолета в голову практически в упор

В Ровенской области живодер устраивает собачьи бои, и застрелил как минимум двух собак из пистолета. Все это он снимал на видео, которым поделился со знакомыми.

Из-за сцен жестокости, "Телеграф" публиковать видеозаписи не будет. Однако желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке.

На первом видео показано, как проходят собачьи бои — несколько животных закрывают в одной клетке, где те начинают грызть друг друга.

На втором видео показано, как злоумышленник убивает черную собаку выстрелом из пистолета в голову.

Telegram-канал dtp.kiev.ua также нашел еще одно видео, на котором также виден процесс казни еще одной собаки. Судя по всему, второе животное живодер убил сразу же после первого.

По данным канала, злоумышленника на видео зовут Надейко Николай Николаевич. Сообщается, что он был судим в 2005 году за убийство гражданина Британии Кирана Доунза, но был досрочно освобожден в 2010 году. Также указано, что он является подозреваемым и в других делах о похищениях и убийствах.

Как сообщалось ранее, в Киеве мужчина жестоко убил собаку на глазах у ребенка. Ему тогда грозило до 8 лет тюрьмы.