36-летний мужчина домогался 12-летней девочки и распространял детское порно в Одесской области (фото)

Ему грозит до шести лет лишения свободы

В Одесской области 36-летнему жителю Измаильского района полицейские сообщили о подозрении в домогательстве к ребенку и сделках с детской порнографией. Мужчину арестовали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области. В комментарии отметили, что в одной из социальных сетей мужчина писал знакомой 12-летней девочке сообщения с сексуальным контекстом и приглашал ее на встречу.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого телефон, в котором, кроме сообщений, отправленных девочке, обнаружили фото и видеофайлы порнографического характера с участием детей. Их он загружал из интернета и хранил для собственных нужд.

Контент следователи направили на судебную психолого-искусствоведческую экспертизу, согласно выводам которой, он относится к порнографическому характеру и содержит детскую порнографию.

Мужчину арестовали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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