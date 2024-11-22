36-летний мужчина домогался 12-летней девочки и распространял детское порно в Одесской области (фото)
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Ему грозит до шести лет лишения свободы
В Одесской области 36-летнему жителю Измаильского района полицейские сообщили о подозрении в домогательстве к ребенку и сделках с детской порнографией. Мужчину арестовали.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области. В комментарии отметили, что в одной из социальных сетей мужчина писал знакомой 12-летней девочке сообщения с сексуальным контекстом и приглашал ее на встречу.
Во время следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого телефон, в котором, кроме сообщений, отправленных девочке, обнаружили фото и видеофайлы порнографического характера с участием детей. Их он загружал из интернета и хранил для собственных нужд.
Контент следователи направили на судебную психолого-искусствоведческую экспертизу, согласно выводам которой, он относится к порнографическому характеру и содержит детскую порнографию.
Мужчину арестовали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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