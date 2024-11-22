36-річний чоловік домагався 12-річну дівчинку та розповсюджував дитяче порно на Одещині (фото)

Йому загрожує до шести років позбавлення волі

В Одеській області 36-річному жителю Ізмаїльського району поліцейські повідомили про підозру в домаганні до дитини та оборудках з дитячою порнографією. Чоловіка заарештували.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України в Одеській області. У коментарі зазначили, що в одній із соціальних мереж чоловік писав знайомій 12-річній дівчинці повідомлення з сексуальним контекстом і запрошував її на зустріч.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у підозрюваного телефон, у якому, окрім повідомлень, надісланих дівчинці, виявили фото- й відеофайли порнографічного характеру за участю дітей. Їх він завантажував з інтернету та зберігав для власних потреб.

Контент слідчі направили на судову психолого-мистецтвознавчу експертизу, згідно з висновками якої, він належить до порнографічного характеру та містить дитячу порнографію.

Чоловіка заарештували. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що батько з ВІЛ пів року ґвалтував свою 10-річну доньку. Зловмисник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності та наполягав, що донька його обмовила.