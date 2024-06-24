Уклонист душил работника ТЦК ремнем безопасности: мужчину задержали на границе

Гражданина везли в ТЦК для уточнения данных

В Черновицкой области гражданин напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) и пытался его задушить. Инцидент произошел во время поездки в служебном автомобиле.

Об этом сообщает ТЦК и СП Черновицкой области. Отмечается, что нападающий это гражданин, который после неудачной попытки незаконного пересечения границы был задержан.

Военнослужащие доставляли мужчину в ТЦК и СП на проверку данных.

’’Направляясь на заднем сидении служебного автомобиля для уточнения данных гражданин совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности", — говорится в сообщении.

Для того чтобы упокоить нарушителя, была вызвана следственно-оперативная группа, а также экстренная медицинская помощь для оказания медицинской помощи военнослужащим.

Однако нарушитель пытался продвигать свою версию событий в сети, манипулируя якобы неправомерными действиями ТЦК и превышением полномочий.

Предупреждая вопросы пользователей в ведомстве отметили, что военнослужащие ТЦК и СП, получившие травмы от "благодарного" гражданина, стали в ряды ВСУ в начале широкомасштабного вторжения. Они проходили службу в десантно-штурмовых войсках, но в связи с состоянием здоровья переведены в ТЦК и СП.

Напомним, что во Львовской области также разразился скандал с сотрудниками ТЦК. Они затолкали мужчину в бус, пострадавший уже показал синяки на ногах. Однако в пресс-службе областного ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что мужчина "сам спровоцировал военнослужащих".

Ранее "Телеграф" писал, что в Никополе до смерти забили сотрудника ТЦК. Мужчина попытался разнять драку, которую увидел из окна.