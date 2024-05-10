Настоящая "вендетта": на Житомирщине мужчина избивал женщину, та отомстила и убила его

Коллегия судей признала женщину виновной в инкриминируемом ей особо тяжком преступлении и назначила наказание – 10 лет лишения свободы

Жительница поселка Иванополя на Житомирщине в ноябре 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своим сожителем кухонным ножом нанесла ему три ножевых ранения, два из которых — в грудную клетку, причину таких действий она объяснила интересно. Суд вынес ей приговор.

Нанесенные телесные повреждения привели к значительной потере крови, а через несколько минут мужчина скончался. Об этом сообщает издание "Вголос".

Женщина своей вины в убийстве сожителя сначала не признавала и отказывалась давать суду показания. Однако предоставленные стороной обвинения доказательства заставили ее во всем сознаться.

Она рассказала, что в то утро они выпивали и поссорились. За нож обвиняемая ухватилась после того, как мужчина начал ее якобы оскорблять, таскать за волосы, бить по голове и туловище.

Уже после содеянного омыла тело пострадавшего от крови. А нож выбросила.

По словам одного из свидетелей, она даже искала, кто выкопал бы яму, чтобы спрятать тело. Другой свидетель рассказал, что обвиняемая не впервые наносила мужчине, с которым совмещала более 5 лет, колото-резаных ран ножом и ножницами.

Назначая вид и степень наказания, суд признал покаяние обвиняемой неискренним и не учитывал его как смягчающее обстоятельство, о чем просил адвокат. Коллегия судей признала женщину виновной в инкриминируемом ей особо тяжком преступлении и назначила наказание – 10 лет лишения свободы.

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