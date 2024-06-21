"Прыгали на голове": в Никополе до смерти забили сотрудника ТЦК

Правоохранители расследуют дело, но дочь погибшего боится, что дело замнут

В Никополе Днепропетровской области до смерти забили 54-летнего сотрудника ТЦК Валерия Велепа. Мужчина попытался разборонить драку, которую увидел из окна.

О смерти сообщила дочь Валерия Юлия Велепа. В Нацполиции заявили, что нападавший уже задержан, длится разбирательство.

Инцидент произошел 14 июня. Валерий увидел с балкона, как неизвестные бьют парня, который жил по соседству. Мужчина решил выйти и вмешаться в драку, но как только он вышел из подъезда, на Валерия напали. Неизвестные били его ногами по голове, а когда мужчина потерял сознание, то начали "прыгать на голове". Никто из соседей не вышел, чтобы спасти Валерия, пишет его дочь.

В справке, которую выдали его дочери, сказано, что у пострадавшего был отек головного мозга и множественные травмы. Нападавшие избивали его с "целью убийства или нанесения повреждений".

В полиции сообщили, что нападавший задержан и сейчас находится в СИЗО, где проведет 60 суток. Но, по словам дочери, жена злоумышленника сотрудник полиции высокой должности. Ее не отстранили от должности, хотя должны были, так как есть конфликт интересов. К тому же, нападавший пытался избавиться от улик.

"Об этом никто не говорит и не пишет, как жестоко убили моего отца. Прошу максимального репоста чтобы дело не смогли переквалифицировать или как-то спустить на тормоза, потому что от улик убийца пытался избавиться, вещи в которых он убивал, были застираны и выброшены в пакете. Моего отца знало практически пол города, как порядочного и честного человека, его уважали на работе, дома, друзья и знакомые. Он был человеком с большой буквы. Он всю жизнь проработал на заводе НЗФ, по мобилизации работал в ТЦК и являлся их сотрудником. Я хочу, чтобы убийца был наказан по закону и понес наказание. Пожалуйста, делайте репост, чтобы дело было на контроле общества и высших правосудных органов", — написала Юлия Велепа.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве покушались на оппозиционера из Казахстана. Полиция уже нашла нападающих.