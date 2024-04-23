Душил жену, избивал и унижал: в деле экс-министра Казахстана новый поворот, найдены новые видео издевательств
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Из-за жестокости кадров их смотрели лишь непосредственные участники заседания.
В понедельник, 22 апреля, суд по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева перешел к исследованию его телефона. В нем были обнаружены 12 видео, снятые в ночь с 8 на 9 ноября, когда произошло убийство его супруги Салтанат Нукеновой.
Как отмечают казахские СМИ, следствие ранее не могло получить доступ к телефону. Впервые его разблокировали только 22 апреля, прямо в зале суда.
Ролики были сняты внутри VIP-кабинки в ресторане, на улице и в машине. На них Бишимбаев постоянно оскорбляет Нукенову, используя ненормативную лексику, и спрашивает о ее отношениях до брака с ним. Из-за жестокости кадров их смотрели лишь непосредственные участники заседания.
По их словам, Салтанат Нукенова заснята на видео в обнаженном виде. При этом на ее конечностях и лице видна кровь.
На одном из видео женщина ползает по полу, в то время как Бишимбаев говорит ей: "Ищи", и оскорбляет ее, выражаясь нецензурной лексикой.
В других роликах Бишимбаев требует от супруги признаний в том, что она вступала в сексуальные отношения до брака с ним.
Брат Салтанат Айтбек Амангельды не смог сдержать слёз, когда смотрел видео. Сестре погибшей пришлось вызывать скорую — ей стало плохо.
После просмотра видео Бишимбаев заявил, что это "монтаж", а его телефон "взломали". "Ваша честь, этого не может быть. Это какой-то монтаж, просто кто-то наложил мой голос", — возразил Бишимбаев в зале суда. Но позже подсудимый все же признался, что хотел "унизить жену" в ответ на то, что она выбросила его подарки. Он утверждает, что у него "не осталось психических сил, чтобы держать себя в руках".
Напомним, что судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой начался в Астане в конце марта. Экс-министра национальной экономики Казахстана судят присяжные за убийство супруги 31-летней Салтанат Нукеновой. Она была жестоко убита в Астане 8 ноября 2023 года в VIP-кабине ресторана BAU, где находилась вместе с супругом. Следствие считает, что Бишимбаев жестоко избил женщину руками и ногами, судмедэксперты обнаружили следы того, что девушку душили. После этого Бишимбаев бросил ее без сознания на полу в ресторане и оставил умирать.
Врачи диагностировали, что Салтанат умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. У нее был сломан нос, на голове были обнаружены кровоподтеки и повреждения.
Бишимбаев свою вину не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.
Ранее "Телеграф" сообщил, что украинская модель обвинила бойфренда в избиениях и показала фото последствий.