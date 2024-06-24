Ухилянт душив працівника ТЦК паском безпеки: чоловіка затримали на кордоні

Громадянина везли до ТЦК для уточнення даних

У Чернівецькій області громадянин напав на співробітника територіального центру комплектування (ТЦК) і намагався його задушити. Інцидент стався під час поїздки в службовому авто.

Про це повідомляє ТЦК та СП Чернівецької області. Зазначається, що нападник це громадянин, якого після невдалої спроби незаконного перетину кордону було затримано.

Військкоми доправляли чоловіка до ТЦК та СП на перевірку даних.

''Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки", — йдеться у повідомлені.

Задля вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, а також екстрену медичну допомогу для надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Проте порушник намагався просувати свою версію подій у мережі, маніпулюючи нібито неправомірними діями ТЦК та перевищенням повноважень.

Попереджаючи питання користувачів у відомсті зазначили, що військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від "вдячного" громадянина, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення. Воні проходили службу у десантно-штурмових військах, але у зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, що у Нікополі до смерті забили співробітника ТЦК. Чоловік спробував розборонити бійку, яку побачив із вікна.