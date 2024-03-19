Укр

Бил ножом в шею, а потом пытался сжечь: мужчина жестоко расправился с возлюбленной под Киевом

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Причиной убийства стала ссора "под градусом"
Причиной убийства стала ссора "под градусом". Фото Коллаж "Телеграфа"

Скрыть преступление не удалось, поэтому придется ответить за него перед законом

Полицейские в Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 47-летней женщины. Ее тело обнаружили в заброшенном амбаре 15 марта во время тушения пожара.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась из-за ножевых ранений, не совместимых с жизнью. Позднее правоохранители задержали ее бойфренда, которому уже вручили подозрение в убийстве, о чем Национальная полиция Украины сообщает на официальном портале.

Согласно материалам дела, мужчина со своей возлюбленной употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними начался словесный конфликт. Мужчина схватил нож и ударил женщину в область шеи четыре раза.

Экспертиза показала наличие резаной травмы шеи с нарушением пищевода и трахеи. Из-за ран женщина скончалась.

Мужчина попытался скрыть следы совершенного преступления. Для этого он вынес тело в заброшенное здание, а потом пытался его сжечь. Он облил растворителем труп и личные вещи жертвы.

Его уже задержали и вручили подозрение в умышленном убийстве. Если вину фигуранта докажут, то его ждет наказание до 15 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом в городе Березань мужчина умышленно поджег дом. В здании находились люди, его товарищи. При тушении дома спасатели обнаружили труп женщины.

Также ранее мы писали об убийстве дедушки в Харьковской области. Преступление совершили подростки. Они гордились этим злодеянием и даже снимали его на видео.

Теги:
#Полиция #Убийство #Задержание #Буча