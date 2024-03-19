Бил ножом в шею, а потом пытался сжечь: мужчина жестоко расправился с возлюбленной под Киевом

Скрыть преступление не удалось, поэтому придется ответить за него перед законом

Полицейские в Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 47-летней женщины. Ее тело обнаружили в заброшенном амбаре 15 марта во время тушения пожара.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась из-за ножевых ранений, не совместимых с жизнью. Позднее правоохранители задержали ее бойфренда, которому уже вручили подозрение в убийстве, о чем Национальная полиция Украины сообщает на официальном портале.

Согласно материалам дела, мужчина со своей возлюбленной употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними начался словесный конфликт. Мужчина схватил нож и ударил женщину в область шеи четыре раза.

Экспертиза показала наличие резаной травмы шеи с нарушением пищевода и трахеи. Из-за ран женщина скончалась.

Мужчина попытался скрыть следы совершенного преступления. Для этого он вынес тело в заброшенное здание, а потом пытался его сжечь. Он облил растворителем труп и личные вещи жертвы.

Его уже задержали и вручили подозрение в умышленном убийстве. Если вину фигуранта докажут, то его ждет наказание до 15 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом в городе Березань мужчина умышленно поджег дом. В здании находились люди, его товарищи. При тушении дома спасатели обнаружили труп женщины.

Также ранее мы писали об убийстве дедушки в Харьковской области. Преступление совершили подростки. Они гордились этим злодеянием и даже снимали его на видео.