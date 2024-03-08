Побили до смерті? У Подільську знайдено мертвим військового, ЗМІ дізналися деталі

Наразі правоохоронці розшукують ймовірного вбивцю

У ніч на п’ятницю, 8 березня, у Подільську Одеської області було скоєно звіряче вбивство чоловіка. Тіло загиблого, який був одягнений у військову форму, знайшли близько сьомої ранку.

Інцидент стався у центрі міста, на проспекті Шевченка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Одеської області на офіційному сайті.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури та інші оперативні служби.

Слідчі встановлюють всі обставини. Правоохоронці розшукують ймовірного вбивцю.

Місцеве видання "Думська", посилаючись на власні джерела, пише, що вбитому чоловікові на вигляд приблизно 40 років. Точно визначити вік дуже важко, оскільки через звірячі побої обличчя загиблого сильно розбите.

Джерела видання у правоохоронних органах розповіли, що увечері 7 березня загиблий випивав разом із місцевим мешканцем. Після чого вони разом кудись пішли. Це вся інформація, що відома зараз.

У поліції заявили, що особу загиблого поки встановити не вдалося.

Раніше "Телеграф" писав, що зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і жорстоко зґвалтував дівчину в чужій машині.