На Тернопільщині вітчим жорстоко побив дітей: 3-річному зламав стегно, у 1-річного - гематоми

Чоловік заперечує обвинувачення

На Тернопільщині затримали 23-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті двох малолітніх синів співмешканки. У старшого хлопчика медики діагностували перелом стегна.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області. Медики місцевої лікарні розповіли правоохоронцям, що до закладу з чисельними травмами госпіталізували двох хлопчиків віком 3 та 1 рік.

Після обстеження, в обох дітей лікарі діагностували множинні гематоми, а в старшого — перелом стегнової кістки. Які скоріш за все наніс дітям вітчим, але він заперечує жорстоке поводження.

Під час ведення слідчих дій правоохоронці виявили, що мати дітей – жителька Закарпатської області. Вона залишила їх на співжителя майже три місяці тому й поїхала за кордон.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що жінка – багатодітна матір. Її третій – 10-річний – син живе окремо з опікуном.

"Мати поїхала в Польщу на заробітки й залишила дітей у співмешканця, який жив в іншому селі", – додав речник.

Відомо, що зараз діти перебувають під наглядом лікарів. Речник додав, що після одужання їхню подальшу долю вирішуватимуть соціальні служби.

"Будемо вирішувати питання через соціальні служби. Швидше за все, до чоловіка назад вони не повернуться", – зазначив речник.

23-річного вітчима затримали за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ). Йому загрожує обмеження волі терміном до трьох років.

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