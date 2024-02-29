Пишались вбивством та знімали на відео: на Харківщині підлітки забили на смерть дідуся

Пояснення цього звірячого вчинку шокують

На Харківщині в Краснограді посеред дня троє хлопців в парку напали на 62-річного чоловіка. Він повертався додому з місцевого ринку — там заробляв ремонтом велосипедів.

Нападниками виявилися троє 15 та 16-річних підлітків. Про це повідомляє поліція.

Школярі збили жертву з ніг та накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео. Потім впевнилися в тому, що жертва померла та втекли.

Підлітки на Харківщині вбили чоловіка похилого віку. Фото - Національна Поліція

"Найстарший серед них — 15-річний Ярослав, він же лідер групи. Після затримання сказав, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця — для підтвердження того, що воно насправді було.

Натхнення та інструкції Ярослав отримував через телеграм-канал про вбивства та маніяків. А готове відео відправив своєму віртуальному "товаришу", який так само захоплюється вбивствами", — йдеться в повідомленні.

Забили чоловіка до смерті та зняли відео. Фото - crimezone.in.ua

Ці записи слідчі знайшли в телефонах у школярів. Тепер всі вони кажуть, що нібито не хотіли вбивати, а лише побити.

Втім на виявленому відео хлопці зовсім не дивуються та не лякаються, коли розуміють, що чоловік вже не дихає, а навпаки жартують про крематорій.

Матір найстаршого вбивці виховує сина сама, при цьому веде асоціальний спосіб життя. Батьки двох інших хлопців не хочуть вірити в те, що їхні діти могли таке зробити.

Завдяки слідчій та оперативній роботі маленьких садистів вдалося знайти та затримати. Зловмисникам повідомили про підозру за п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі 12-річна школярка залишила передсмертну записку та вчинила самогубство. Медики намагались її реанімувати.