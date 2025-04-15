Живодер на Рівненщині застрелив двох собак і зняв усе на відео: його ім’я вже з’ясували

Зловмисник вистрілив із пістолета в голову практично впритул

На Рівненщині живодер влаштовує собачі бої, і застрелив як мінімум двох собак із пістолета. Все це він знімав на відео, яким він поділився зі знайомими.

Через сцени жорстокості, "Телеграф" публікувати відеозаписи не буде. Однак охочі можуть ознайомитися з ними за цим посиланням.

На першому відео показано, як проходять собачі бої — кілька тварин закривають в одній клітці, де починають гризти один одного.

На другому відео показано, як зловмисник вбиває чорну собаку пострілом із пістолета в голову.

Telegram-канал dtp.kiev.ua також знайшов ще одне відео, на якому також видно процес страти ще одного собаки. Судячи з усього, другу тварину живодер убив відразу після першої.

За даними каналу, зловмисника на відео звуть Надійко Микола Миколайович. Повідомляється, що він був засуджений у 2005 році за вбивство громадянина Британії Кірана Доунза, але був достроково звільнений у 2010 році. Також зазначено, що він є підозрюваним й в інших справах про викрадення та вбивства.

Як повідомлялося раніше, у Києві чоловік жорстоко вбив собаку на очах у дитини. Йому тоді загрожувало до 8 років ув’язнення.