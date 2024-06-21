"Стрибали на голові": у Нікополі до смерті забили співробітника ТЦК

Правоохоронці розслідують справу, але дочка загиблого боїться, що справу замнуть

У Нікополі Дніпропетровської області на смерть забили 54-річного співробітника ТЦК Валерія Велепу. Чоловік спробував розборонити бійку, яку побачив із вікна.

Про смерть повідомила дочка Валерія Юлія Велепа. У Нацполіції заявили, що нападника вже затримано, триває розгляд.

Інцидент стався 14 червня. Валерій побачив з балкона, як невідомі б’ють хлопця, який мешкав по сусідству. Чоловік вирішив вийти та втрутитися у бійку, але щойно він вийшов із під’їзду, на Валерія напали. Невідомі били його ногами по голові, а коли чоловік знепритомнів, то почали "стрибати на голові". Ніхто із сусідів не вийшов, щоб урятувати Валерія, пише його дочка.

У довідці, яку видали його доньці, сказано, що у потерпілого був набряк головного мозку та множинні травми. Нападники били його з "метою вбивства або завдання пошкоджень".

У поліції повідомили, що нападника затримано і зараз він перебуває в СІЗО, де проведе 60 діб. Але, за словами дочки, дружина зловмисника – співробітниця поліції високої посади. Її не усунули з посади, хоча мали, оскільки є конфлікт інтересів. До того ж нападник намагався позбутися доказів.

"Про це ніхто не говорить і не пише, як жорстоко вбили мого батька. Прошу максимального репоста, щоб справу не змогли перекваліфікувати або якось спустити на гальма, тому що від доказів убивця намагався позбутися, речі в яких він убивав, були запрані й викинуті в пакеті. Мого батька знало практично пів міста, як порядну та чесну людину, його поважали на роботі, вдома, друзі та знайомі. Він був людиною з великої літери. Він усе життя пропрацював на заводі НЗФ, з мобілізації працював у ТЦК і був їх співробітником. Я хочу, щоб вбивця був покараний згідно із законом і поніс покарання. Будь ласка, робіть репост, щоб справа була на контролі суспільства та вищих органів правосуддя", — написала Юлія Велепа.

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