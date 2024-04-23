Душив дружину, бив і принижував: у справі ексміністра Казахстану новий поворот, знайдено нові відео знущань

Через жорстокість кадрів їх дивилися лише безпосередні учасники засідання

У понеділок, 22 квітня, суд у справі ексміністра національної економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва перейшов до дослідження його телефону. У ньому було виявлено 12 відео, знятих в ніч із 8 на 9 листопада, коли сталося вбивство його дружини Салтанат Нукенової.

Як зазначають казахські ЗМІ, слідство раніше не могло отримати доступу до телефону. Вперше його розблокували лише 22 квітня, прямо у залі суду.

Ролики були зняті всередині VIP-кабінки в ресторані, на вулиці та в авто. Там Бішимбаєв постійно ображає Нукенову, використовуючи ненормативну лексику, і запитує її про стосунки до шлюбу із ним. Через жорстокість кадрів їх дивилися лише безпосередні учасники засідання.

За їхніми словами, Салтанат Нукенову знято на відео в оголеному вигляді. При цьому на її кінцівках та обличчі видно кров.

На одному з відео жінка повзає по підлозі, тоді як Бішимбаєв каже їй: "Шукай", і ображає її, висловлюючись нецензурною лексикою.

В інших роликах Бішимбаєв вимагає від дружини зізнань у тому, що вона мала сексуальні стосунки до шлюбу з ним.

Брат Салтанат Айтбек Амангельди не зміг стримати сліз, коли дивився ці відео. Сестрі загиблої довелося викликати швидку — їй стало зле.

Після перегляду відео Бішимбаєв заявив, що це "монтаж", а його телефон "зламали". "Ваша честь, цього не може бути. Це якийсь монтаж, просто хтось наклав мій голос", — заперечив Бішимбаєв у залі суду.

Але пізніше підсудний все ж зізнався, що хотів "принизити дружину" у відповідь на те, що вона викинула його подарунки. Він стверджує, що в нього "не залишилося психічних сил, щоб тримати себе в руках".

Нагадаємо, що судовий процес у справі про вбивство Салтанат Нукенова почався в Астані наприкінці березня. Ексміністра національної економіки Казахстану судять присяжні за вбивство його дружини 31-річної Салтанат Нукеновою. Вона була жорстоко вбита в Астані 8 листопада 2023 року у VIP-кабіні ресторану BAU, де перебувала разом із чоловіком. Слідство вважає, що Бішимбаєв жорстоко побив жінку руками та ногами, судмедексперти виявили сліди того, що дівчину душили. Після цього Бішимбаєв кинув її непритомний на підлозі ресторану та залишив помирати.

Лікарі діагностували, що Салтанат пішла з життя від закритої черепно-мозкової травми. У неї був зламаний ніс, на голові були виявлені синці та пошкодження.

Бішимбаєв свою провину не визнає. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.

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