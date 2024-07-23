Розбилась "найкрасивіша байкерка" Росії Мото Таня: хто це така і що говорила про війну в Україні (фото, відео)

Мотоциклістка розбилась у Туреччині

На південному заході Туреччини сталася аварія. Відома російська мотоциклістка Тетяна Озоліна, більш знана як "МотоТаня", загинула в дорожньо-транспортній пригоді.

Згідно з інформацією місцевих медіа, ДТП відбулась під час руху групи мотоциклістів. Тетяна не змогла впоратися з керуванням та на високій швидкості врізалася у вантажівку.

Дівчина померла ще до прибуття медиків. Попередньо встановлено, що трагедія відбулася внаслідок зіткнення мотоциклів Тетяни Озоліної та турецького мотоблогера Онура Обута. Внаслідок аварії Онур отримав серйозні поранення та був доправлений до місцевої лікарні. Офіційних коментарів щодо цієї події наразі немає.

Кар'єра та особисте життя Тетяни Озоліної

Тетяна Озоліна здобула популярність завдяки своїм відео, які знімала під час поїздок на мотоциклі. У соцмережі TikTok у неї було 5 мільйонів передплатників, а на YouTube – 2 мільйони.

Тетяна народилася в місті Тара Омської області і мала дві освіти: середньо-спеціальну з хореографії та вищу з економіки управління. У 2008 році вона потрапила до Топ-150 найкрасивіших дівчат Омська, а у 2012 році переїхала до Москви. Свій перший мотоцикл Тетяна придбала у 2014 році, що стало початком її байкерської кар'єри. Її називали найкрасивішою мотоциклісткою Росії. У Тетяни залишився 13-річний син.

Щодо війни, розпочатої її державою проти України, то, як більшість російських інфлюенсерів, вона мовчить. Ані в день повномасштабного вторгнення, ані пізніше, вона ні словом не промовилась про дії Росії.

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