Разбилась "самая красивая байкерка" Мото Таня: кто это такая и что говорила о войне в Украине (фото, видео)

Мотоциклистка разбилась в Турции

На юго-западе Турции произошла авария. Известная российская мотоциклистка Татьяна Озолина, более известная как "МотоТаня", погибла в ДТП.

Согласно информации местных медиа, ДТП произошло во время движения группы мотоциклистов. Татьяна не смогла справиться с управлением и на высокой скорости врезалась в грузовик.

Девушка скончалась еще до прибытия медиков. Предварительно установлено, что трагедия произошла в результате столкновения мотоциклов Татьяны Озолиной и турецкого мотоблогера Онура Обута. В результате аварии Онур получил серьезные ранения и был доставлен в местную больницу. Официальных комментариев по поводу этого события пока нет.

Карьера и личная жизнь Татьяны Озолиной

Татьяна Озолина приобрела популярность благодаря своим видео, которые снимала во время поездок на мотоцикле. В соцсети TikTok у нее было 5 миллионов подписчиков, а на YouTube – 2 миллиона.

Татьяна родилась в городе Тара Омской области и имела два образования: средне-специальное по хореографии и высшее по экономике управление. В 2008 году она попала в Топ-150 самых красивых девушек Омска, а в 2012 году переехала в Москву. Свой первый мотоцикл Татьяна приобрела в 2014 году, что явилось началом ее байкерской карьеры. Ее называли самой красивой мотоциклисткой России. У Татьяны остался 13-летний сын.

Что касается войны, начатой ее государством против Украины, то, как и большинство российских инфлюэнсеров, она молчит. Ни в день полномасштабного вторжения, ни позже, она ни словом не промолвилась о действиях России.

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