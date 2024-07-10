Патрульний випав із вікна? У Кривому Розі сталася трагедія, подробиці (фото 18+)

Подробиці трагедії встановлюють правоохоронці

У Кривому Розі Дніпропетровської області із вікна багатоповерхівки випав чоловік. Врятувати його не вдалося.

Про це повідомляють "Свої. Кривий Ріг". За непідтвердженими даними, загиблий – співробітник правоохоронних органів.

Відомо, що чоловік випав із вікна 9 поверху у мкрн. 7-й Зарічний. Він отримав травми, несумісні із життям. На місце події прибули медики, але врятувати 33-річного потерпілого не вдалось.

За словами місцевих мешканців, чоловік нещодавно виписався із лікарні. Ймовірно, він був співробітником патрульної поліції. Поліцейські також прибули на місце інциденту, з’ясовуються подробиці. Чоловік вистрибнув сам чи це було вбивство – наразі невідомо.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві двоє підлітків впали з 16-поверхівки. Що відомо про причини трагедії.