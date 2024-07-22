Серйозна ДТП у Києві: автомобіль перекинувся на дах (відео)
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Інформація про потерпілих уточнюється
У понеділок, 22 липня, у Києві сталася серйозна ДТП. На перехресті Великої Кільцевої дороги та Литовського проспекту перекинувся автомобіль.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний". Наразі про постраждалих невідомо.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадуємо, днями у Києві сталася серйозна аварія неподалік станції метро "Житомирська", зіткнулися дві автівки. ДТП сталося на зʼїзді з Берестейського проспекту у бік Академіка Палладіна.
Очевидці зазначають, що на місце події приїхали 5 карет швидкої допомоги. Відомо, що одного із водіїв забрали медики. Наразі про кількість постраждалих невідомо.
У мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що автотроща страшна. Обидві автівки зазнали серйозних пошкоджень, простіше кажучи, розбиті вщент. Один з автомобілів навіть задимівся.
В той же день сталася аварія на перехресті Воскресенського проспекту та Петра Запорожця. Зіткнулися Skoda Fabia та, ймовірно, військовий позашляховик.
Попередньо ДТП сталася через неробочий світлофор. Хтось із водіїв не розібрався у пріоритетності проїзду цього перехрестя.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася серйозна аварія за участю тролейбуса та легкового автомобіля. Тролейбус підрізав легковика, а той влетів у дерево.