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Серйозна ДТП у Києві: автомобіль перекинувся на дах (відео)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Аварія на Великій Кільцевій дорозі
Аварія на Великій Кільцевій дорозі. Фото Колаж "Телеграфу"

Інформація про потерпілих уточнюється

У понеділок, 22 липня, у Києві сталася серйозна ДТП. На перехресті Великої Кільцевої дороги та Литовського проспекту перекинувся автомобіль.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний". Наразі про постраждалих невідомо.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадуємо, днями у Києві сталася серйозна аварія неподалік станції метро "Житомирська", зіткнулися дві автівки. ДТП сталося на зʼїзді з Берестейського проспекту у бік Академіка Палладіна.

Очевидці зазначають, що на місце події приїхали 5 карет швидкої допомоги. Відомо, що одного із водіїв забрали медики. Наразі про кількість постраждалих невідомо.

У мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що автотроща страшна. Обидві автівки зазнали серйозних пошкоджень, простіше кажучи, розбиті вщент. Один з автомобілів навіть задимівся.

В той же день сталася аварія на перехресті Воскресенського проспекту та Петра Запорожця. Зіткнулися Skoda Fabia та, ймовірно, військовий позашляховик.

Попередньо ДТП сталася через неробочий світлофор. Хтось із водіїв не розібрався у пріоритетності проїзду цього перехрестя.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася серйозна аварія за участю тролейбуса та легкового автомобіля. Тролейбус підрізав легковика, а той влетів у дерево.

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#Новини Києва #Велика кільцева дорога #ДТП у Києві