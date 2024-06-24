Фура на швидкості знесла маршрутку, повну пасажирів: з’явилось відео жахливої ДТП у Кривому Розі

Водій фури допустив прикру помилку

Вранці у понеділок, 24 червня, у Кривому Розі сталась страшна ДТП. З’явилось моторошне відео інциденту, у якому фура на швидкості протаранила маршрутку, повну пасажирів.

Як повідомляється, постраждало 22 людини. З них четверо перебувають у важкому стані. Відеозапис події опублікувало видання "ДніпроТВ".

Як видно на ролику, фура, виїжджаючи на регульоване перехрестя біля ринку "Термінал", врізається в маршрутку, яка їде лівою смугою дороги, що перетинає його. Водій вантажівки, схоже, не гальмував. Він не пропустив автомобілі, що рухались з боку проспекту Металургів.

У результаті сильного зіткнення маршрутка перекинулась на бік. Як видно на ролику, світлофори не працювали — там безперервно блимав жовтий колір.

У поліції Дніпропетровської області також уже прокоментували інцидент. Як і очікувалось, винуватцем ДТП є саме водій вантажівки. Він виїхав з другорядної дороги на головну і не пропустив інший транспорт. Щодо нього уже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Раніше "Телеграф" писав про нові подробиці ДТП у Румунії з автобусом з України. Водій автобуса зізнався, що допустив прикру помилку.