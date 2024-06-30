Надивився бойовиків? Киянин, тікаючи від поліції, спровокував ДТП та добу переховувався у хащах (фото)

Один з копів відкрив вогонь в бік автівки порушника

В ніч проти 29 червня, у Хмельницькій області сталася ДТП за участі поліціянтів. Керманич автівки, який не відреагував на вимогу копів про зупинку, намагався утекти від переслідування та спровокував ДТП, в результаті якої патрульне авто злетіло у кювет.

Інцидент трапився під час комендантської години. Про це повідомляє Національна поліція.

"Вчора, 29 червня, близько 01.45 години, на об’їзній дорозі м. Калинівка Вінницької області водій мікроавтобуса проігнорував вимогу працівників патрульної поліції зупинитись та, додавши швидкості, намагався втекти від правоохоронців. Під час переслідування екіпажами поліції керманич створював аварійні ситуації на дорозі та, перетнувши кордон з Хмельницькою областю, здійснив ДТП зі службовим автомобілем управління патрульної поліції Вінницької області, який його переслідував увесь цей час", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП, двоє поліціянтів отримали тілесні ушкодження. Намагаючись зупинити автівку, один з копів відкрив вогонь в бік автівки порушника, проте йому вдалося втекти з місця події. Щоправда, не надовго.

На розшук зловмисника одразу зорієнтували працівників поліції і за добу він був знайдений та затриманий. Ним виявився 24-річний мешканець одного із сіл Київської області.

"Вчинивши ДТП з патрульним автомобілем, чоловік доїхав до найближчого населеного пункту Хмельницької області, де кинув транспортний засіб. Майже добу він переховувався у хащах, закинутих будівлях, аж доки не дістався до придорожного мотелю на під'їзді до міста Хмельницький. Саме там його затримали хмельницькі оперативники та бійці роти поліції особливого призначення", — йдеться в повідомленні.

Під час затримання зловмисник поводився агресивно і жодних адекватних пояснень щодо своєї протиправної поведінки не надав. Нині чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. за фактом події відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, у Києві водій BMW збив дитину. Постраждала 10-тирічна дитина.