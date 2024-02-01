Що означає, якщо порвався або загубився ланцюжок: народні прикмети

Не варто також підбирати з дороги прикрасу, яку ви знайшли

Існує безліч повір’їв про ювелірні прикраси. На думку езотериків, енергія прикрас взаємодіє з біополем людини, і з часом у золотих чи срібних виробах накопичується певна інформація про їхнього власника.

Розповідаємо про чотири основні прикмети, пов’язані з прикрасами, на які езотерики радять звертати увагу. На їхню думку, це може допомогти уникнути нещастя та проблем, пише ganok.

Ланцюжок потьмянів або почорнів

Подібний "сигнал" свідчить про недуги в організмі. І зміна забарвлення ланцюжка вказує на наявність внутрішніх проблем у її власника.

Ланцюжок порвався

Якщо прикраси розриваються у заміжньої жінки, це віщує можливі конфлікти з чоловіком. Розірваний ланцюжок у самотньої людини – ознака наявності зовнішнього негативу. Вважається, що ланцюжок ламається, коли він більше не здатний захистити від негативної енергії, спрямованої на людину.

Ланцюжок загубився

Втрата ланцюжка є сигналом, що людина зробила помилку у виборі свого шляху. Тому в езотериці рекомендується зупинитися, переглянути свої плани та життєві цілі.

Чужий ланцюжок

Не слід брати прикрасу з дороги, навіть якщо вона вам сподобалася. Це може призвести до нещастя та неприємностей, а можливо, навіть до самотності та невдач.

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