Приберіть годинник із цих кімнат негайно: де в оселі погана енергетика

Можна легко накликати біду та неприємності

Існує безліч повір’їв і забобонів щодо годинника. Езотерики стверджують, що вони мають сильну енергетику, пов’язану з їх постійним рухом.

Вибір місця для розміщення годинника в домі відіграє важливу роль, оскільки неправильне їх розташування може притягнути негатив і неприємності. Існує принаймні три місця в оселі, які краще не вибирати для розміщення годинника, оскільки це, вважається, може залучити нещастя, пише meta.

Де не можна вішати годинник у домі

Спальня. Не варто тут вішати великий настінний годинник з гучним цоканням або ударами. Вони не відповідають атмосфері спокою, відпочинку та відновлення енергії. Також не варто розміщувати тут і подарований годинник, оскільки це може спричинити погані сновидіння.

Дитяча кімната. Також не можна вішати великий і галасливий настінний годинник, який може заважати дітям. Більш підходящим варіантом буде годинник з тихим механізмом, щоб зберегти гармонію в енергетиці дитячої спальні.

Передпокій. Слід уникати установки годинника безпосередньо біля дверей. Це може порушити енергетичний баланс та створити дискомфорт в оселі.

Раніше ми писали, чому жінці не можна спати ліворуч від чоловіка. Про це говорить феншуй, еволюція та психологія.