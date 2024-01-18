Навіщо жінці спати праворуч від чоловіка: а ви навіть і не здогадувалися

Життя подружньої пари є тонкою духовною сферою

Вважається, що щастя у шлюбі залежить від того, як подружжя спить у своїй спальні. У давнину слов’яни стверджували, що дружина повинна бути праворуч від чоловіка, оскільки це місце представляє того, кому вона абсолютно довіряє.

Також у давнину права рука символізувала правду і відкритість, пише vazhnoznat. Ліва рука, навпаки, вважалася символом підступності та обману. Тому чоловіки, які прагнули запобігти зраді з боку дружини, вважали за краще лягати спати зліва.

Згідно з феншуєм, жінка повинна розташовуватися праворуч від чоловіка, оскільки це місце має жіночу енергію. У Японії та Китаї вважалося, що якщо дружина спить ліворуч від чоловіка, вона не зможе успішно зачати та виносити дитину.

Протягом багатьох століть у представників обох статей вироблялися захисні та довірчі аспекти тіла. У чоловіків, наприклад, права сторона вважалася більш оборонною. Таким чином, якщо ваш чоловік лягає від вас праворуч, це, ймовірно, свідчить про деяку недовірливість.

В ідеалі подружжя має лягати один до одного з довірчого боку, утворюючи єдине ціле. Це дозволяє їм бути вразливими один перед одним, зберігаючи при цьому оборонну позицію перед світом.

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