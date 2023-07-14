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Радіти чи насторожитися: що народні прикмети говорять про знахідку чужої каблучки

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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До чого знайти чужу каблучку
До чого знайти чужу каблучку. Фото alimentola.info

Вважається, що каблучка є магічним атрибутом

Прикраси здатні накопичувати енергетику, особливо каблучки, тому що мають замкнуту форму. І з цим аксесуаром пов’язано безліч народних прикмет. Вважається, що брати прикраси, знайдені на вулиці, не варто, але випадок з каблучкою розглядає по-іншому.

Експерти в матеріалі Meta розповіли, чи варто вам насторожитися або зрадіти, якщо ви випадково знайдете чужу каблучку і як, у разі чого, позбутися її негативної енергії.

До чого знайти чужу каблучку

Згідно з прикметами, знайти каблучку — до успіху в особистому житті, а також у кар’єрі та фінансах. Така знахідка має залучити до вашого життя позитивні зміни. Якщо ви ще не знаходитесь у стосунках, тоді вам може зустрітися надійна людина, в яку ви можете закохатися. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, то цілком можливо, що найближчим часом ви підете з коханим під вінець,а сімейне життя буде сповнена щастя та достатку. Якщо ви заміжня, то така знахідка може говорити про поповнення в сім’ї.

Ще знайдена каблучка може говорити про швидке підвищення на роботі, збільшення зарплати. Якщо ви знаходитеся в пошуку роботи, то слід підготуватися до якоїсь вигідної пропозиції або високооплачуваної вакансії.

Однак езотерики кажуть, що позитивне значення має лише каблучка, у яко немає жодних дефектів. Такий аксесуар обіцяє удачу та успіх практично у всіх сферах.

Якщо ви знайшли каблучку, але переживаєте, що вона несе негативну енергетику, залиште її на добу в ємності з підсоленою водою або прогрійте полум’ям свічки. Вважається, що такий ритуал очистить прикрасу.

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#Прикраси #Кільце #Прикмети