Який одяг не можна носити, щоб не залучити нещастя

Поява таких прикмет невипадкова

Багато повір’їв та забобонів не виникли просто так: за ними стоїть логічне пояснення, яке варто враховувати. Наприклад, чому не можна пити з чашки, що тріснула, або, чому не можна одягати брудні та порвані речі.

Можна відзначити кілька причин, чому носити брудний та пошкоджений одяг не рекомендується. Як пише ukr.media, їх всього п’ять.

Перше враження

Забруднене вбрання може викликати враження неохайності і навіть залучити негативну оцінку оточуючих. Як же люди сприймають того, хто обирає таке вбрання? Їхня думка про нього може бути зіпсована з самого початку.

Енергетика одягу

За багатьма повір’ями, одяг має власну енергетику. Бруд та порвані ділянки можуть розглядатися як порушення гармонії та притягувати негативні впливи. Тому носіння такого одягу може завдати нещастя.

Символ статусу

Одяг завжди служив індикатором соціального стану. Брудні вбрання асоціюються зі злиднями та недбалістю у зовнішньому вигляді. Цей чинник негативно впливає на багато аспектів життя.

Залучення проблем

Подертий і брудний одяг не сприяє жодним позитивним змінам у повсякденному житті.

Психологічний аспект

Носіння акуратного та чистого одягу здатне підіймати настрій та зміцнювати впевненість у собі.

Раніше ми писали, чому жінці не можна спати ліворуч від чоловіка. Про це говорить феншуй, еволюція та психологія.