Что значит, если порвалась или загубилась цепочка: народные приметы

Не стоит также подбирать с дороги украшение, которое вы нашли

Существует множество поверий о ювелирных украшениях. По мнению эзотериков, энергия украшений взаимодействует с биополем человека, и со временем в золотых или серебряных изделий накапливается определенная информация об их владельце.

Рассказываем о четырех основных приметах, связанных с украшениями, на которые эзотерики советуют обращать внимание. По их мнению, это может помочь избежать несчастья и проблем, пишет ganok.

Цепочка потускнела или почернела

Подобный "сигнал" свидетельствует о недугах в организме. И изменение окраски цепочки указывает на наличие внутренних проблем у ее обладателя.

Цепочка порвалась

Если украшения разрываются у замужней женщины, это предвещает возможные конфликты с мужем. Разорванная цепочка у одинокого человека — признак наличия внешнего негатива. Считается, что цепочка ломается, когда она больше не способна защитить от негативной энергии, направленной на человека.

Цепочка потерялась

Утеря цепочки является сигналом, что человек сделал ошибку в выборе своего пути. Поэтому в эзотерике рекомендуется остановиться, пересмотреть свои планы и жизненные цели.

Чужая цепочка

Не следует брать украшение с дороги, даже если оно вам понравилось. Это может привести к несчастью и неприятностям, а возможно, даже к одиночеству и неудачам.

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