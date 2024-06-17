Понад десять постраждалих: на Закарпатті перекинувся рейсовий автобус

Серед постраждалих є і діти

У понеділок, 17 червня, в одному з сіл на Закарпатті, сталася дорожня-транспортна пригода з багатьма постраждалими. Інцидент стався у селі Сімер, там перекинувся рейсовий автобус, що слідував маршрутом Ужгород — Тур’я Бистра.

Про це повідомляє група "103 Закарпаття" у Facebook. Зазначається, що внаслідок події постраждало 11 людей.

"Рейсовий автобус перекинувся у кювет. Вже за кілька хвилин бригади ЕМД були на місці пригоди й надавали допомогу потерпілим. Внаслідок аварії травми легкої та середньої ступені важкості отримали семеро пасажирів та водій", — йдеться в повідомленні.

Загалом, на місце ДТП виїжджало п’ять бригад екстреної медичної допомоги. Шістьох потерпілих було транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів, ще двом — надали допомогу на місці, вони від госпіталізації відмовились.

Серед травмованих — шестеро жінок віком від 18 до 60 років, шестирічний хлопчик та 69-річний водій. При цьому, серйозні травми отримали троє із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина. Пізніше стало відомо, що після ДТП ще троє людей звернулися до лікарні, тож, як наслідок, маємо 11 постраждалих.

Село Сімер на карті

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну ДТП на Київщині: водію стало зле й автівка з'їхала в кювет. 43-річний чоловік загинув.