Понад десять постраждалих: на Закарпатті перекинувся рейсовий автобус
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Серед постраждалих є і діти
У понеділок, 17 червня, в одному з сіл на Закарпатті, сталася дорожня-транспортна пригода з багатьма постраждалими. Інцидент стався у селі Сімер, там перекинувся рейсовий автобус, що слідував маршрутом Ужгород — Тур’я Бистра.
Про це повідомляє група "103 Закарпаття" у Facebook. Зазначається, що внаслідок події постраждало 11 людей.
"Рейсовий автобус перекинувся у кювет. Вже за кілька хвилин бригади ЕМД були на місці пригоди й надавали допомогу потерпілим. Внаслідок аварії травми легкої та середньої ступені важкості отримали семеро пасажирів та водій", — йдеться в повідомленні.
Загалом, на місце ДТП виїжджало п’ять бригад екстреної медичної допомоги. Шістьох потерпілих було транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів, ще двом — надали допомогу на місці, вони від госпіталізації відмовились.
Серед травмованих — шестеро жінок віком від 18 до 60 років, шестирічний хлопчик та 69-річний водій. При цьому, серйозні травми отримали троє із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина. Пізніше стало відомо, що після ДТП ще троє людей звернулися до лікарні, тож, як наслідок, маємо 11 постраждалих.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування у справі триває.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну ДТП на Київщині: водію стало зле й автівка з'їхала в кювет. 43-річний чоловік загинув.