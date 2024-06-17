Более десяти пострадавших: на Закарпатье перевернулся рейсовый автобус

Среди пострадавших есть и дети

В понедельник, 17 июня, в одном из сел на Закарпатье, произошло дорожно-транспортное происшествие со многими пострадавшими. Инцидент произошел в селе Симер, там перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ужгород — Турья Быстра.

Об этом сообщает группа "103 Закарпатья" в Facebook. Отмечается, что в результате происшествия пострадали 11 человек.

"Рейсовый автобус перевернулся в кювет. Уже через несколько минут бригады ЭМД были на месте происшествия и оказывали помощь пострадавшим. В результате аварии травмы легкой и средней степени тяжести получили семь пассажиров и водитель", — говорится в сообщении.

В общей сложности, на место ДТП выезжало пять бригад экстренной медицинской помощи. Шесть пострадавших были транспортированы автомобилями скорой в медицинские учреждения, еще двое — оказали помощь на месте, они от госпитализации отказались.

Среди травмированных – шесть женщин в возрасте от 18 до 60 лет, шестилетний мальчик и 69-летний водитель. При этом серьезные травмы получили трое из них – 46-ти и 60-летние женщины, а также 17-летняя девушка. Позже стало известно, что после ДТП еще три человека обратились в больницу, поэтому, как следствие, есть 11 пострадавших.

Село Симер на карте

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о трагическом ДТП в Киевской области : водителю стало плохо и автомобиль съехал в кювет. 43-летний мужчина погиб.