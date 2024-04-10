Ґвалтувала 8-річного сина, знімала на камеру і заробляла на цьому: на Дніпропетровщині судитимуть "бізнесменку"

Правоохоронці знайшли понад 500 фото та відео з дитячою порнографією

У Кам’янському на Дніпропетровщині жінка у себе вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо свого 8-річного сина. Вона також знімала це на відео.

Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури. За даними слідства, матір усе знімала на мобільний телефон, а потім фото та відео продавала через месенджери.

Також матір завантажувала з Інтернет-ресурсів файли з інформацією, що належать до дитячої порнографії. Вона їх теж зберігала та продавала.

Під час обшуку у підозрюваної вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації. Там правоохоронці знайшли понад 500 фото та відео з дитячою порнографією. На них є і рідний син затриманої.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Її двоє малих дітей перебувають під тимчасовою опікою батька молодшої дитини.

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактами вчинення сексуального насильства щодо малолітньої дитини та виготовлення, зберігання, збуту дитячої порнографії – ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 ККУ.

Раніше "Телеграф" писав, що підліток з Києва створив "порнобізнес". За видалення таких публікацій він вимагав гроші.