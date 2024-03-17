Наживався на дітях: підліток з Києва створив "порнобізнес"

Поліція відкрила кримінальне провадження

Підліток з Києва створив Телеграм-канал через який розповсюджував заборонені матеріали, в тому числі й порнографічного характеру. За видалення таких публікацій він вимагав гроші.

Як повідомила пресслужба поліції Черкаської області, до правоохоронців надійшло повідомлення від батьків про те, що в одному з Телеграм-каналів розповсюджені фотографії їх дітей та інша особиста інформація, в тому числі й порнографічного характеру. Після публікування таких постів з дітей зловмисник вимагав гроші за їх видалення.

Працівники кіберполіції спільно з правоохоронцями Черкаського районного управління поліції під час проведення комплексу слідчо-розшукових заходів встановили особу правопорушника. Ним виявився 14-річний киянин.

За місцем проживання підлітка правоохоронці провели санкціонований обшук. Слідчі вилучили мобільний телефон з якого здійснювалося адміністрування Телеграм-каналу та інші речові докази, які підтверджують факт вчиненого правопорушення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області суд покарав школяра, який переглядав порновідео на уроці. В матеріалах справи зазначається, що учень одного з ліцеїв у Львівській області, увімкнув на уроці інформатики "відео для дорослих" та голосно його коментував і сміявся.