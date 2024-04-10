Запідозрила у зраді за "цікавим" слідом: на Одещині дружина вдарила чоловіка в живіт

Конфлікт виник одразу після сексуальної близькості

На Одещині жінка вдарила в живіт свого чоловіка розбитою пляшкою. Конфлікт виник через ревнощі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, дружина запідозрила свого чоловіка у зраді, адже під час статевого акту у чоловіка нібито виділилося недостатньо еякуляту.

"Жінка запідозрила чоловіка у зраді через те, що він мало к@нчив під час їхньої близькості", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вівторок увечері, 9 квітня, служба швидкої допомоги отримала виклик із села Доброолександрівка Одеської області. Причиною виклику стала різана рана, адже дружина завдала чоловікові удару в живіт розбитою пляшкою.

Село на карті

Але водночас, за даними місцевих телеграм-каналів, чоловік відмовився від госпіталізації та заявив, що не має жодних претензій до своєї дружини.

Зазначимо, що на початку квітня у Львівській області поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві своєї співмешканки та свого знайомого. За даними правоохоронців, вбивства були скоєні через ревнощі. Підозрюваний завдав численних ударів руками та ногами своїм жертвам, завдавши травм, від яких ті померли на місці події.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї дружини. Зловмисник розчленував тіло жертви та розкидав його частини по різних місцях.