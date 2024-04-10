Насиловала 8-летнего сына, снимала на камеру и зарабатывала на этом: на Днепропетровщине будут судить "бизнесменку"

Правоохранители нашли более 500 фото и видео с детской порнографией

В Каменском на Днепропетровщине женщина у себя дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего 8-летнего сына. Она тоже снимала это на видео.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. По данным следствия, мать все снимала на мобильный телефон, а затем фото и видео продавала через мессенджеры.

Также мать загружала из Интернет-ресурсов файлы с информацией, относящиеся к детской порнографии. Она их тоже хранила и продавала.

При обыске у подозреваемой изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации. Там правоохранители обнаружили более 500 фото и видео с детской порнографией. На них есть и родной сын задержанной.

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ее двое маленьких детей находятся под временной опекой отца младшего ребенка.

При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры женщине поставлено в известность о подозрении по фактам совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка и изготовления, хранения, сбыта детской порнографии – ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УКУ.

Ранее "Телеграф" писал, что подросток из Киева создал "порнобизнес". За удаление таких публикаций он требовал деньги.