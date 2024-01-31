Накличете неприємності: чому не можна купувати речі до народження дитини

Ми підкажемо, чому не варто купувати речі до народження дитини.

У народі існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з народженням дитини. Одне з найпоширеніших — заборона купувати речі для майбутньої дитини до її народження. Навіщо існує ця заборона і чи варто їй вірити?

Історія повір'я

Походження цього повір'я сягає корінням у глибину століть. У стародавні часи люди вірили, що душа дитини приходить на землю в день народження. До цього моменту вона перебувала в царстві духів і могла бути покликана в світ живих за допомогою ритуалів. Про це пише Уніан.

Одним з таких ритуалів було купівля речей для майбутньої дитини. Вважалося, що якщо батьки куплять щось для дитини до її народження, то душа дитини може закохатися в ці речі і відмовитися залишатися в царстві духів. В результаті дитина може народитися хворою або навіть не народитися зовсім.

Сьогодні, коли медицина розвинена досить добре, можна з упевненістю сказати, що повір'я про те, що не можна купувати речі дитині до її народження, не має під собою наукового обґрунтування. Однак, якщо ви вірите в народні прикмети, то краще не ризикувати і почекати з покупками до народження дитини.

Нарешті, вирішувати, чи вірити в це повір'я чи ні, кожен повинен сам для себе.

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