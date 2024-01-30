Позичати сіль - погана прикмета: чому не варто давати її в борг

Чому не можна позичати комусь сіль та до чого це може призвести

З сіллю в народі пов’язано багато прикмет. Забобони кажуть, що не можна її розсипати та навіть давати в борг. На перший погляд здається, що в цьому не може бути нічого поганого. Однак виявляється, що це категорично заборонено робити.

Сіль може принести вам біди та нещастя. Про це пише Ukr.Media.

Сіль — дуже забобонна річ. Раніше її боялися розсипати через те, що вона не була у вільному доступі, як зараз. Поганої прикмети можна уникнути, просто накресливши на ній хрест мізинцем правої руки.

Чому не можна позичати комусь сіль

Річ у тім, що сіль здатна вбирати в себе енергетику людини. Тому, віддаючи комусь її, ви нібито віддаєте комусь частину себе, своєї енергії та життєвої сили. Саме тому сіль використовують в різних ритуалах та обрядах.

Однак можна уникнути негативних наслідків. Треба просто давати сіль не в борг чи робити такий подарунок, а брати будь-яку плату. Вона може невеликою, а просто символічною. Також краще не давати сіль з рук в руки, а покласти на стіл чи на будь-яку іншу поверхню і запропонувати взяти. До речі, так само давати комусь гроші увечері.

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