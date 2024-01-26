Не мийте посуд в гостях і не бийте тарілки спеціально: цікаві народні прикмети про посуд
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Чому не можна мити посуд у гостях, та інші народні прикмети про тарілки та чашки
В українській культурі існує безліч цікавих прикмет, які прийшли до нас через покоління від мам та бабусь. Багато з них стосуються побуту, зокрема посуду. Ви точно чули від старших родичів прикмети про розбиті тарілки або склянки.
"Телеграф" зібрав найцікавіші народні прикмети, пов’язані з посудом. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.
Прикмети про розбитий посуд
Якщо тарілка розбилася об стіл — чекайте на незаплановані витрати і турботи.
Якщо тарілка розбилася об підлогу — чекайте на гостей, застілля, подарунки та святковий настрій.
Якщо розбився скляний посуд — у вас попросять у борг, до втрати грошей.
Якщо впавши, розбився посуд під столом — до втрати грошей, розтрат.
Якщо ви спеціально розбили посуд у будинку — це погана прикмета: до витрат, фінансових проблем, бідності.
Прикмети про миття посуду
Мити посуд у гостях у батьківському будинку — до зміцнення сімейних стосунків, частих зустрічей.
Якщо ви в гостях миєте багато посуду — це погана прикмета, можете "вимити щастя" з будинку, де ви гість.
Свекруха миє посуд у вашому домі — чекайте сварок та негараздів у сім’ї.
Гість миє руки над брудним посудом у гостях – будуть неприємні події, сварки, фінансові труднощі.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна мити підлогу увечері. Це погана прикмета, тому миття підлог краще відкласти на ранок.