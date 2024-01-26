Не мийте посуд в гостях і не бийте тарілки спеціально: цікаві народні прикмети про посуд

Чому не можна мити посуд у гостях, та інші народні прикмети про тарілки та чашки

В українській культурі існує безліч цікавих прикмет, які прийшли до нас через покоління від мам та бабусь. Багато з них стосуються побуту, зокрема посуду. Ви точно чули від старших родичів прикмети про розбиті тарілки або склянки.

"Телеграф" зібрав найцікавіші народні прикмети, пов’язані з посудом. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Прикмети про розбитий посуд

Якщо тарілка розбилася об стіл — чекайте на незаплановані витрати і турботи.

Якщо тарілка розбилася об підлогу — чекайте на гостей, застілля, подарунки та святковий настрій.

Якщо розбився скляний посуд — у вас попросять у борг, до втрати грошей.

Якщо впавши, розбився посуд під столом — до втрати грошей, розтрат.

Якщо ви спеціально розбили посуд у будинку — це погана прикмета: до витрат, фінансових проблем, бідності.

Прикмети про миття посуду

Мити посуд у гостях у батьківському будинку — до зміцнення сімейних стосунків, частих зустрічей.

Якщо ви в гостях миєте багато посуду — це погана прикмета, можете "вимити щастя" з будинку, де ви гість.

Свекруха миє посуд у вашому домі — чекайте сварок та негараздів у сім’ї.

Гість миє руки над брудним посудом у гостях – будуть неприємні події, сварки, фінансові труднощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна мити підлогу увечері. Це погана прикмета, тому миття підлог краще відкласти на ранок.