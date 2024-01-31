Притянете неприятности: почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка

Мы подскажем, почему не стоит покупать вещи до рождения ребенка.

В народе существует множество примет и предрассудков, связанных с рождением ребенка. Одно из самых распространенных – запрет покупать вещи для будущего ребенка до его рождения. Зачем существует этот запрет и стоит ли ему верить?

История поверья

Происхождение этого поверья уходит корнями в глубину веков. В древности люди верили, что душа ребенка приходит на землю в день рождения. К этому моменту она находилась в царстве духов и могла быть призвана в мир живых с помощью ритуалов. Об этом пишет Униан.

Одним из таких ритуалов было покупка вещей для будущего ребенка. Считалось, что если родители купят что-нибудь для ребенка до его рождения, то душа ребенка может влюбиться в эти вещи и отказаться оставаться в царстве духов. В результате ребенок может родиться больным или даже не родиться совсем.

Сегодня, когда медицина развита достаточно хорошо, можно с уверенностью сказать, что поверье о том, что нельзя покупать вещи ребенку до его рождения, не имеет научного обоснования. Однако если вы верите в народные приметы, то лучше не рисковать и подождать с покупками до рождения ребенка.

Наконец, решать, верить в это поверье или нет, каждый должен сам для себя.

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