Не робіть цього з обручкою: як можна нашкодити шлюбу за народними прикметами
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Як можна накликати сварки у сімейне життя, просто знявши обручку
Обручка — символ кохання та вірності у шлюбі. Наші пращури ставилися до одруження з особливою шаною та трепетом. Раніше ми розповідали, про що віщує втрата обручки чоловіком. Тепер поговоримо, що не можна з нею робити.
Існує багато забобонів, пов'язаних з цим символом. Про них розповіли на Obozrevatel.
Прикмети, пов’язані з обручками
- Перший і важливий факт, що не варто використовувати одну каблучку для заручин та весільно церемонії. Наречений має показати щирі наміри та достаток під час заручин.
- Щодо вибору обручки, то варто зупинити його на гладкій та однотонній каблучці. Так сімейне життя буде безпроблемним та гармонійним.
- Також не варто давати комусь міряти обручку перед весіллям. Таким чином можна віддати щастя сімейного життя.
- Не варто також знімати обручку, якщо на це немає поважної причини. Так можна притягнути конфлікти у сімейне життя.
- Ще одна прикмета забороняє переплавляти обручки. Річ у тім, що це асоціюється з розлукою та непорозуміннями у подружньому житті.
- Ні в якому разі не можна носити обручку вдови. Це може принести трагічні та жахливі наслідки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо бездомна тварина йде за вами. Ми поділилися цікавими прикметами.