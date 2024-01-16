Не робіть цього з обручкою: як можна нашкодити шлюбу за народними прикметами

Як можна накликати сварки у сімейне життя, просто знявши обручку

Обручка — символ кохання та вірності у шлюбі. Наші пращури ставилися до одруження з особливою шаною та трепетом. Раніше ми розповідали, про що віщує втрата обручки чоловіком. Тепер поговоримо, що не можна з нею робити.

Існує багато забобонів, пов'язаних з цим символом. Про них розповіли на Obozrevatel.

Прикмети, пов’язані з обручками

Перший і важливий факт, що не варто використовувати одну каблучку для заручин та весільно церемонії. Наречений має показати щирі наміри та достаток під час заручин.

Щодо вибору обручки, то варто зупинити його на гладкій та однотонній каблучці. Так сімейне життя буде безпроблемним та гармонійним.

Також не варто давати комусь міряти обручку перед весіллям. Таким чином можна віддати щастя сімейного життя.

Не варто також знімати обручку, якщо на це немає поважної причини. Так можна притягнути конфлікти у сімейне життя.

Ще одна прикмета забороняє переплавляти обручки. Річ у тім, що це асоціюється з розлукою та непорозуміннями у подружньому житті.

Ні в якому разі не можна носити обручку вдови. Це може принести трагічні та жахливі наслідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо бездомна тварина йде за вами. Ми поділилися цікавими прикметами.