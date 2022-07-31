Чому під час грози не можна дивитись у дзеркало: народні прикмети

Розповідаємо, з яких прикмет про грозу можна дізнатися майбутнє

З приходом останнього літнього місяця 2022 року синоптики спрогнозували українцям досить примхливу погоду із серйозними дощами та грозами. Мало хто знає, але раніше наші предки вважали, що блискавка – це зброя вищих сил. Вірили, що таким чином вони карають людей за гріхи.

Зараз навіть дитина знає, як саме з’являється гроза, і більшість забобонів відійшли в далеке минуле. Однак прикмети про грозу у народі залишилися досі, пише rsute. Під час вирування цієї лютої стихії дізнавалися про майбутнє.

Як дізнатися майбутнє по грозі

Чутно грім після того, як закінчився дощ – тепло протримається лише кілька днів.

Гроза вранці — літо буде погожим. В обід – чекайте щедрого врожаю, увечері – літо буде спекотне, а осінь холодна.

Щоб не мучили кошмари, не можна під час грози дивитися в дзеркало.

Після першої грози вода отримує цілющу силу.

Щоб привабити достаток, потрібно перераховувати гроші тоді, коли вдаряє блискавка.

Щоб заручитися допомогою вищих сил і завжди жити удосталь, потрібно вибігти під дощ, вмитися його краплями (при цьому на пальці має бути золоте кільце). Також можна вимовити слова "при грошах" і тримати руку на кишені, де лежать гроші.

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